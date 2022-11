Ritmo serrato in Serie A. Dopo le gare del weekend si torna in campo già martedì 8 novembre e in calendario sono previste partite tutti i giorni fino a domenica 13 per completare due giornate di campionato prima della sosta. Con trentacinque punti in classifica, sei in più rispetto al Milan, il Napoli ha la certezza di chiudere al primo posto la prima fase del campionato, ma è ovvio che l’ambizione degli uomini di Luciano Spalletti è tenere a distanza di sicurezza tutte le avversarie. Per farlo Victor Osimhen e compagni devono battere – martedì alle 18:30 – in casa l’Empoli e allo stadio Maradona avranno i pronostici nettamente a favore. Sulla lavagna scommesse il segno 1 è proposto a quota 1,19, contro il pareggio a 7,75 e il segno 2 a 13,50. L’impressione è che la decima vittoria di fila in Serie A per i campani sia a un passo. Il Milan ha l’occasione di rispondere alle 20:45 con la gara in casa della Cremonese, penultima in classifica con 6 punti conquistati finora. Match da non sbagliare per Pioli e i suoi, dati vincenti a 1,49. Il successo della Cremonese – l’unica squadra ancora senza vittorie in campionato – è a 5,80, mentre il pareggio vale 4,40. Maggiore equilibrio ovviamente in Spezia-Udinese. I friulani sono partiti benissimo, ma hanno rallentato con quattro pareggi e una sconfitta in cinque partite: il ritorno al successo per la squadra di Sottil vale 1,85. A 4,30 il segno 1 per i liguri, a 3,75 il pareggio.