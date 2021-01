L'Asl di Napoli blocca allenatore e giocatori dell'Empoli. Alle 17.45 il club toscano scenderà in campo contro il Napoli per l'ottavo di finale di Coppa Italia, ma Dionisi, tre suoi calciatori e un magazziniere, come scrive l'Ansa, sono stati messi in isolamento dall'Asl Napoli 1.



Isolamento ordinato dal Ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio, che da Lampedusa partiva per Bologna, dove sono stati a contatto con un positivo su quel volo. 10 giorni di quarantea, che termina domani, 14 gennaio.