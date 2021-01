Napoli:: non esente da colpe sul secondo gol dell'Empoli.: cresciuto ed esploso con la maglia dell'Empoli, segna il gol dell'ex e spinge con grande intensità per 90 minuti.: dopo la pessima prestazione di Udine si riscatta con una buona gara. Sempre attento e pulito negli anticipi, non sbaglia quasi nulla.: il suo rientro è importantissimo. Dà tranquillità in alcune situazioni e imposta dal basso, deve trovare di nuovo il miglior ritmo.: prova a dare supporto in fase offensiva però non è mai concreto nelle scelte. Spesso il Napoli si trova sbilanciato per il poco supporto dell'algerino in fase difensiva.: gioca tantissimi palloni e lo fa benissimo, dettando sempre i migliori tempi di gioco (43' s.t.).: anche oggi non gioca una buona gara. Sul 2-2 dei toscani è lento ad uscire su Bajrami (24' s.t.: sfiora un gran gol scheggiando il palo con una botta da fuori).si accende spesso trovando dribbling e conclusioni. Ha funzionato bene la catena di destra con Di Lorenzo (16' s.t.: ingresso in campo negativo. Sbaglia tanto tecnicamente, cosa non da lui.).: parte alle spalle di Petagna, ma è quando si allarga che gioca i palloni migliori. Da uno con le sue qualità ci si aspetta di più (24' s.t.: ha sprazzi di giocate da gran campione, però non la chiude con il suo ingresso).: strappi sempre decisivi i suoi, trova prima l'assist per il gol di Di Lorenzo e poi una grandissima rete con la botta da fuori.: suo il gol vittoria in una partita sottotono è fondamentale (43' s.t.).: il suo Napoli subisce ancora gol e rischia più volte di non vincerla. La partita andava chiusa prima, ma alla fine il Napoli è ai quarti di finale.Empoli: Furlan 6,5; Zappella 5,5, Viti 6,5, Casale 5,5, Terzic 6 (Asllani s.v.); Haas 5,5 (Cambiaso 6), Damiani 6, Ricci 6; Bajrami 7,5 (Baldanzi s.v.) Olivieri 6 (La Mantia 6), Matos 6,5 (Moreo 6). All. Cozzi 6.