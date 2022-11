Il Napoli punta la “Decima”. I partenopei dopo il colpo esterno di Bergamo hanno raggiunto le nove vittorie consecutive in campionato e nel match di martedì pomeriggio contro l’Empoli che apre il programma della 14^giornata vede il decimo successo di fila. Quote tutte partenopee, con Di Lorenzo e compagni proposti a 1,17 contro il 14,14 del colpo esterno toscano. Alta anche la quota del pari offerta a 7,27. Luciano Spalletti si affida ancora sul proprio bomber e capocannoniere del campionato Victor Osimhen, a segno anche a Bergamo. Un nuovo gol del nigeriano al “Maradona” si gioca a 1,65. L’ex Lille favorito secondo i bookie anche per la vittoria del titolo capocannoniere. La prima volta di Osimhen sul trono dei bomber vale 3 volte la posta, in vantaggio su un terzetto formato da Ciro Immobile, Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, tutti dati a 5,50.