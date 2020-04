Che al Napoli piacciano i giovani cresciuti in casa Empoli, non è di certo una novità. Dopo i vari, per citarne alcuni, Zielinski e Di Lorenzo, il prossimo a lasciare la toscana per trasferirsi ai piedi del Vesuvio può essere Samuele Ricci, centrocampista classe 2001. A riportarlo è il Corriere dello Sport.