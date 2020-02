A Napoli ciò che non manca mai è il senso dell’ironia. Dal punto di vista calcistico quella in corso non è di certo la migliore, ma un sorriso riesce sempre a venire fuori.



Anche per un tipo duro come Gennaro Gattuso. Simpaticissimo, infatti, il siparietto creatosi in un ristorante partenopeo: un cameriere serve all’allenatore un caffè “napoletano”. Nel porgerlo a Gattuso finge di versarglielo addosso, ma la tazzina è vuota. Esilarante la reazione dello stesso tecnico azzurro che inizialmente si preoccupa per i “danni” che avrebbe potuto causare il caffè e poi finge di colpire il cameriere mostrando anche un grande sorriso.