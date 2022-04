Il futuro di Fabián Ruiz è una vera e propria incognita. In casa Napoli se ne parlerà a lungo nei prossimi mesi, con il contratto del giocatore che scadrà a giugno 2023. Si cercherà la via del rinnovo, ma se l'ex Betis deciderà di non rinnovare sarà il momento di valutare un'eventuale cessione immediata oppure tenerlo un altro anno e poi perderlo a parametro zero.



Fabián Ruiz si sta guardando attorno, è alla ricerca di un top club. Il desiderio è quello di tornare in Spagna. Il suo nome è accostato al Real Madrid, con la stima che Ancelotti coltiva nei suoi confronti dal 2018, quando lo ha allenato a Napoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.