Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, in gol questa sera in Coppa Italia contro il Sassuolo, parla a Rai Sport dopo la vittoria partenopea: "Sappiamo che è una competizione importante per noi. Questa era una partita difficile, ma abbiamo fatto bene. Ora pensiamo al campionato. Milan? Tutte le gare sono difficili. I rossoneri sono una squadra forte, ma noi coi nostri tifosi facciamo bene. Ancelotti? Quello che mi dà è molto importante, sono molto felice con lui. Devo lavorare molto per continuare così".