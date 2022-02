Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As, il centrocampista del Napoli Fabiàn Ruiz ha parlato anche del suo futuro e di un possibile ritorno in Liga: "L'interesse dei top club mi fa piacere, ma ora sono concentrato solo sul Napoli. Qui sto bene e ci sono partite importanti da affrontare. Però la Spagna è casa mia, l'idea di tornare lì in futuro c'è sempre".