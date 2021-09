Fabián Ruiz, centrocampista del Napoli, al termine della partita contro lo Spartak Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:



"​Dispiace per l’espulsione di Mario Rui ma abbiamo dato tutto fino alla fine. Ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Ci sono due o tre potenziali cartellini rossi che potevano aiutarci però ora è finita, testa a domenica. La qualificazione non è compromessa, dobbiamo correggere gli errori e fare una buona Europa League".