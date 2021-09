Napoli-Spartak Mosca 2-3Napoli:: l'infortunio è alle spalle, ora deve lottare per ritrovare il posto da titolare. In uscita è timido in più di un'occasione, ha bisogno di cacciare un po' di carattere.: inizia bene sulla fascia destra tra coperture, inserimenti e buone giocate. È costretto a spostarsi a sinistra con l'espulsione di Mario Rui dove non è totalmente a proprio agio. Bravo a ridare speranza nei minuti finali con un bell'assist per Osimhen.: dopo l'errore contro la Juventus torna a indossare la maglia da titolare. Vengono fuori tante incertezze lì dietro.: prestazione al di sotto del suo livello. Commette qualche errore di leziosità e il terzo gol è colpa sua.: mette in difficoltà la sua squadra con l'espulsione. Intervento in ritardo con la gamba alta, veramente inutile.: pronto, attento dopo soli undici secondi quando sblocca la partita. Si muove bene tra inserimenti e giocate in mezzo al campo. Cala dopo l'espulsione ma cerca di metterci sempre qualità e intensità (37' s.t.).: non rende come ha fatto in questo avvio di stagione. Un po' spento in fase di palleggio.: ancora non si vede il miglior Zielinski. Spreca una chance importante nel primo tempo calciando altissimo (1' s.t.porta muscoli al centrocampo però è suo l'errore a centrocampo da cui nasce l'1-2).: inizio interessante ma cala minuto dopo minuto. Moses lo salta con troppa facilità in occasione del pareggio russo (23' s.t.: come al solito le sue accelerazioni sono molto pericolose e danno nuova vita alle ripartenze azzurre).: si impegna, lotta, ma non è abbastanza. È macchinoso nei movimenti e rallenta le tante occasioni che gli servono i compagni (1' s.t.: si carica la squadra sulle spalle, fa espellere Caufriez e trova il gol del 2-3).: dal suo solito bel lancio a tagliare la difesa nasce il gol dell'1-0 di Elmas. Spalletti lo sostituisce dopo l'espulsione di Mario Rui e da vero capitano non fa una piega e incita tutti i compagni (41' p.t.: mai veramente in partita, Spalletti lo sposta a sinistra dove viene fuori qualcosina di buono).: partenza devastante della sua squadra che dopo undici secondi è già avanti. Alla mezz'ora salta tutto a causa dell'inferiorità numerica. Cerca di dare nuova vita al Napoli nella ripresa con i cambi. Alla fine conta il risultato, il Napoli ha un solo punto in due partite di Europa League.: male in occasione dell'1-0 Napoli, si fa scappare il pallone che termina sui piedi di Elmas.: partita di spessore, mostra grande fisico e un passo importante. Quando subentra Osimhen, però, va in difficoltà e rimedia due gialli per due falli sul centravanti nigeriano.: concede qualche spazio di troppo in avvio al centro della difesa ma poi trova le misure.: in avvio soffre i tagli di Politano però con il Napoli in inferiorità numerica ha minori difficoltà.: una vera spina nel fianco della difesa del Napoli. Trova buoni spunti dalla destra, crea pericoli e da un suo spunto viene fuori il gol del pareggio dello Spartak.: prestazione di qualità in mezzo al campo. Parte da un suo recupero e una sua giocata il terzo gol.: nel primo tempo non entra tanto nel vivo dell'azione. Ci riesce di più nella ripresa dove gioca con personalità e qualità (23' s.t.: entra e mette a segno la rete del sorpasso): un moto costante sulla fascia sinistra. Sempre pericoloso su quella fascia, fornisce anche un assist.: ci mette qualità, le azioni dello Spartak spesso partono dai suoi piedi (43' s.t.). ​: partita anonima, non incide minimamente lì davanti fino a quando viene sostituito causa infortunio (47' p.t.: cambia l'attacco dello Spartak Mosca. La sua fisicità è importante e mette in difficoltà la difesa del Napoli).: il più pericoloso dei suoi, quando gioca nello stretto è molto difficile da tenere. Era il giocatore da tenere d'occhio in questa sfida e ha segnato una doppietta.: dopo la sconfitta all'esordio, vincere al Maradona contro il Napoli ha un valore incredibile, ancor di più rimontando e considerando le diverse assenze.