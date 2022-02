Intervistato dal quotidiano spagnolo As,presenta la sfida col Barcellona e racconta la sua esperienza a Napoli: "Sto bene, ho superato l'infortunio muscolare e ho ricominciato a lavorare.. Sono contento per quello che sta facendo Gavi, già quando era bambino nel Betis si parlava delle sue qualità. E' un ragazzo eccezionale, ogni tanto ci scriviamo ancora".- "Sono contento della mia stagione,i, pensa al calcio dalla mattina alla sera. Nel suo 4-2-3-1 mi trovo molto bene, avendo un partner come Anguissa o Lobotka che mi copra mi sento più libero di avanzare".- "Sappiamo che è complicato, ma siamo una grande squadra e possiamo stare lì fino alla fine.; i tifosi se lo meritano, ci supportano tutti i giorni in ogni vicolo della città".- "è un leader, aiuta sempre chi ha bisogno.mi ha aiutato ad ambientarmi all'inizio, siamo sempre insieme e lo considero uno di famiglia.? Il calcio è questo. Siamo tristi che vada via, ma anche contenti per la sua nuova esperienza".- "L'interesse dei top club mi fa piacere, ma ora sono concentrato solo sul Napoli. Qui sto bene e ci sono partite importanti da affrontare.