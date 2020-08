Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla partita di Champions League contro il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Per tutti i calciatori giocare qui è molto speciale, anche per me che sono spagnolo. Qui non ho vinto mai, credo che oggi possa essere un giorno storico. Per noi questa partita è molto importante. Il Barcellona è molto forte, ha i migliori calciatori al mondo, ma noi sappiamo di potercela fare. Abbiamo lavorato tanto per questo match, oggi si può fare la storia. Dobbiamo aspettarci un Barcellona che vuole tenere la palla. Sicuramente sarà una partita molto simile a quella dell'andata a Napoli. Nel calcio tutto può essere".