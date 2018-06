Il Corriere dello Sport svela un retroscena possibile su Fabian Ruiz: "Tutte le rotte delle crociere (o quasi) da Barcellona portano a Napoli, e Fabian Ruiz, che si è raccontato via social, mostrandosi felicemente in viaggio, dovrebbe (potrebbe) approdare al Beverello nella giornata di domani: un’occhiata, una passeggiata, un contatto e via, come capita quando si va per mare. Intanto lui se la sta spassando, in famiglia, prima di rimettersi in gioco agonisticamente: il suo futuro è scritto, dipenderà soltanto dagli esisti di una trattativa che deve decollare tra le società, ma il proprio destino il centrocampista lo ha già indirizzato venti giorni fa, quando il suo management ha incontrato Giuntoli in un albergo di Roma, nei pressi della Stazione Termini, ed ha definito le prospettive sulla parola, che ha un senso o anche no"