Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marca Sevilla dei suoi primi mesi in azzurro: "Va tutto bene, Napoli è una città particolare, si vive il calcio con grande passione. Inizialmente non è stato semplice ambientarsi, ma l'affetto della gente fa davvero piacere. Ancelotti? È merito suo se sono qua, mi ha trasmesso fiducia e fatto capire di volermi a tutti i costi. In Italia ci sono tante grandi squadre, la Juve è favorita, ma noi possiamo lottare per lo scudetto. Ritorno al Betis? Sono betico, un giorno ovviamente mi piacerebbe tornare a casa, ma ora penso solo al presente".