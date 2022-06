Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli, questo riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 ma se non arrivassero offerte di alto livello potrebbe rimanere nell'attuale club e trovare una nuova squadra da gennaio in avanti, quando potrà firmare a parametro zero.