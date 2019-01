Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, parla al Correo de Andalucia della corsa scudetto: "Scudetto? E' difficile. La Juve ha un grande potenziale, ma ci proveremo, daremo tutto, ma sappiamo che sarà dura. A Napoli sono molto felice, la gente ti tratta come fossi uno di loro, è stato così anche per me sin dal primo giorno. Tutti mi hanno accolto molto bene. Ho familiarizzato con gli spagnoli come Albiol e Callejon, poi anche con tutti gli altri. Con Mertens ho un ottimo feeling, trascorro tanto tempo con lui. Ma il mio sogno è concludere la carriera al Betis, che è casa mia. Un giorno vorrei tornare".