E' il gioiello, di casa Napoli. Sta faticando, vittima delle incomprensioni di campo che hanno colpito il club partenopeo, non brilla più come la scorsa stagione, ma le qualità, e la giovane età, ne fanno la stellina della squadra di Aurelio De Laurentiis. Che è pronto a blindare Fabian Ruiz, centrocampista arrivato nell'estate del 2018 dal Betis Siviglia e che ora piace tanto a Real Madrid e Barcellona. Ma c'è un problema.



QUELLA CLAUSOLA... - Come scrive la Repubblica, nella sua edizione campana, lo spagnolo, campione d'Europa Under 21 in carica, ha detto no alla proposta di rinnovo di DeLa. Il motivo? L'inserimento di un'altissima clausola rescissoria: il presidente del Napoli la vuole di almeno 100 milioni di euro, Fabian Ruiz non la vuole per niente. Per questo motivo ha detto, per il momento, no. Per questo motivo De Laurentiis è seccato.



LE BIG - Appresa la notizia, infatti, il numero 1 del Napoli ha manifestato il suo malcontento per la situazione, conscio che alle spalle ci sono le avance delle big di spagna, Real Madrid e Barcellona, pronte ad approfittarne. Fabian, il Napoli e il rinnovo: la fumata bianca è lontana. E il mercato fa paura.