Nella serata di giovedì il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato a Dimaro, dove la squadra è attualmente in ritiro. Incontro solo con il ds Giuntoli, dato che Spalletti era stanco, visto l'orario e la giornata intensa affrontata.



Così De Laurentiis e Spalletti si sono visti ieri e hanno avuto un intenso faccia a faccia per ridisegnare il Napoli del futuro. Il tecnico ha chiesto almeno tre acquisti importanti, ovvero un portiere, un difensore centrale e un attaccante. Il sogno resta Dybala per il reparto offensivo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.