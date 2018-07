La Gazzetta dello Sport descrive la situazione Youssouf Sabaly: "La sera del 10 luglio allo Sporthotel Rosatti, i presenti che hanno assistito alla scena non avrebbero scommesso un centesimo sull’ingaggio di Youssof Sabaly, che invece probabilmente oggi sarà in Italia per svolgere le visite mediche ed eventualmente firmare con il Napoli. Non avrebbero scommesso perché i modi abbastanza decisi (eufemismo) con cui il presidente Aurelio De Laurentiis aveva interrotto la trattativa in albergo con i tre agenti, non sembrava dessero possibilità a una ricomposizione. Invece il ds Cristiano Giuntoli ha raccolto i cocci, riattaccandoli con pazienza. E due giorni fa l’affare col Bordeaux era di nuovo potenzialmente a un passo dalla chiusura, salvo appunto un’ulteriore verifica sul ginocchio del 25enne senegalese che ha subito un leggero infortunio, già in parte valutato dal Napoli".