Capoliste a confronto domenica prossima in quel di Napoli, alle 20:45, dove sarà di scena quel Milan con cui condivide il primo posto in classifica con cinquantasette punti, due in più dell’Inter che segue ma che deve ancora recuperare la gara con il Bologna. Sarà il big match della ventottesima giornata con una posta in palio altissima perché può lasciare il segno sulle aspettative di scudetto di entrambe. Al Maradona, dunque, spettacolo assicurato da due squadre che hanno le carte in regola per aspirare allo scudetto nonostante il terzetto di testa stia registrando qualche pausa di troppo. Gli azzurri, dopo l’eliminazione dall’Europa League con il Barcellona, si sono riscattati in campionato con una prova di orgoglio all’Olimpico contro una temibile Lazio, grazie ad un gol dello spagnolo Fabián Ruiz al 94°. I rossoneri, invece, sono reduci dal deludente pari casalingo contro l’Udinese e dallo 0 a 0 nel derby contro l’Inter, semifinale di Coppa Italia. Ben 151 i precedenti tra le due contendenti con un bilancio più positivo per i rossoneri in grado di fare bottino pieno cinquantasette volte con i quarantasei successi dei napoletani e con quarantotto confronti finiti in parità. Il 19 dicembre scorso, nella gara di andata si impose il Napoli grazie ad un gol di Elmas dopo appena cinque minuti. La passata stagione finì 3 a 1 a favore degli ospiti in virtù di una iniziale doppietta di Ibrahimovic, parzialmente annullata da un goal di Martens al 63° e con un gol nei minuti di recupero del norvegese Jens Petter Hauge. Per la sfida scudetto l’allenatore dei campani Luciano Spalletti riproporrà tra i pali Ospina e un reparto arretrato composto da Rrahmani e Koulibaly centrali, Di Lorenzo a destra e Mario Ruiz a sinistra. Rivedremo in cabina di regia Lobotka affiancato in mediana da Fabian Ruiz. Osimhen sarà il riferimento avanzato della squadra ed avrà il supporto di Politano, Zielinski ed Insigne. Stesso assetto tattico per il Milan che Stefano Pioli manderà in campo. Difesa a quattro con Kalulu e Tomori coppia centrale, terzino destro Calabria e Hernandez sul versante opposto e con Maignan estremo difensore. Tonali e Bennacer verranno riproposti in mediana, Giroud sarà la punta avanzata alle cui spalle agiranno Saelemaekers, Kessié e Leao. Occasione da non perdere e bottino pieno alla portata per gli analisti che vedono favorito il Napoli anche per i fattore campo ma 1 alto a 2,20, distante dal 2 che moltiplica a 3,35 e con l’X offerto a 3,30.