Come sostiene la Gazzetta dello Sport, Nabil Fekir è l'alternativa ad James Rodriguez per Carlo Ancelotti: "Il capitano del Lione, Nabil Fekir è dato nel mirino del Napoli dai media francesi e spagnoli, anche se ha una trattativa in fase avanzata col Betis Siviglia. In effetti il francese di origini algerine, campione del mondo con i Bleus, un mancino che vede bene la porta, è da tempo sotto osservazione del diesse Cristiano Giuntoli: 26 anni, giocatore in crescita, risponderebbe alla stessa esigenza tattica che Ancelotti vorrebbe colmare con James Rodriguez. Se il giocatore non chiudesse col club spagnolo e le situazioni del mercato evolveranno potrebbe diventare una trattativa da avviare. Il valore del giocatore ruota intorno ai 25 milioni. E gli azzurri potrebbero eventualmente provare a inserire una contropartita apprezzata in Francia, che ha già giocato in Ligue 1 col Bordeaux: l’esterno algerino Adam Ounas"