Ciro Ferrara, ex difensore campione d'Italia con il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta facendo delle grandi cose e merita il primato in classifica, ma il campionato è un percorso molto lungo e vince la squadra più continua. Si può sognare? Perché no. Spalletti sta facendo un lavoro straordinario, complimenti a lui e alla squadra. Kvara? L’inserimento è stato molto rapido, è difficile trovare calciatori con queste caratteristiche".