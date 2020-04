La stagione del Napoli non è stata come tutti i tifosi partenopei auspicavano. Con Ancelotti non c'è stato l'effetto sperato e così è stato scelto Gattuso al suo posto. Riguardo i due allenatori ha parlato un ex azzurro, Ciro Ferrara.



Questo un estratto della sua intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno:



"Ho sentito Gattuso proprio la settimana scorsa. È un ragazzo a cui sono molto legato. Un uomo del sud che riesce a trasmettere le sue idee e i suoi valori. Non nascondo di essere molto legato anche a Carlo Ancelotti che è stato mio compagno in nazionale. Mi è dispiaciuto per come sia finita la vicenda. Stava comunque ridando vigore a una squadra che non riusciva più a reagire. Ora mi auguro che il Napoli con Gattuso riesca a ritornare al passo delle grandi: è sulla buona strada e in ottime mani".