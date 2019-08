Per Ancelotti è l'esterno offensivo perfetto per il suo credo tattico, per Giuntoli un investimento in grado di innalzare il potenziale del Napoli. Il filo tra il club azzurro e Hirving Lozano non si è mai spezzato, il nazionale messicano è un obiettivo concreto. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con Mino Raiola per trovare una strategia in grado di convincere il Psv a cedere il suo gioiello. Una pista parallela a quella per James Rodriguez che il Real Madrid non sembra ancora intenzionato a cedere. Tutti i dettagli nel nostro focus video: