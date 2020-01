La Coppa Italia ha ridato morale dopo due pesanti sconfitte in campionato e ora il Napoli può guardare con più ottimismo all'anticipo di domani sera contro la Fiorentina. Di certo è positiva la risposta degli analisti che - si legge in una nota - rilanciano la squadra di Gattuso: dopo lo sfortunato ko con la Lazio, il riscatto azzurro al San Paolo si gioca a 1,60. Lontani i viola, a 5,25, pur dopo la bella vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia: sulla squadra di Iachini pesano anche i precedenti al San Paolo, dove l'ultima vittoria risale al 2014. Un altro pareggio dopo lo 0-0 della scorsa stagione al Franchi, pagherebbe invece 4,00. All'andata il testa a testa tra le due squadre si è concluso con uno spettacolare 4-3 per gli azzurri, che andarono a segno due volte con Lorenzo Insigne. L'attaccante partenopeo si è appena sbloccato con i due rigori realizzati in Coppa e un altro gol stavolta si gioca a 2,50. Dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Patrick Cutrone, subito a segno con la maglia dei viola e il cui bis pagherebbe 3,50.