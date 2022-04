Nella 32esima giornata di Serie A ilospita una delle partite decisive per la corsa scudetto:. Spalletti, per riprendere l'Inter e mettere pressione al Milan impegnato in serata, dovrà fare a meno dello squalificatoe degli infortunati Malcuit, Di Lorenzo, Ounas e Petagna.. Italiano dovrà fare invece a meno di Torreira, out per squalifica. In attacco Cabral favorito su Piatek.Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Insigne, Osimhen.Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral; Saponara.Dopo la partita resta super leggere l'approfondimento di Francesco Marolda.