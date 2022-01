La giornata di ieri è stata fortemente positiva per il Napoli. Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, la visita con il Prof. Tartaro (il chirurgo che lo ha operato) è andata bene. Nessun problema e il nigeriano può tornare ad allenarsi in gruppo per trovare la miglior condizione ed abituarsi alla mascherina protettiva che indosserà per i prossimi due mesi.



Nell'incontro di ieri alla Clinica Pineta Grande c'era anche Luciano Spalletti che ha voluto fare domande sulle condizioni dello zigomo del calciatore. Alla fine si è fermato a parlare a lungo da solo con Osimhen. Spalletti è stato chiaro, dipenderà tutto dalle condizioni atletiche dato che l'ex Lille è fermo dallo scorso 21 novembre (quasi due mesi). Lo stesso Osimhen ha detto all'allenatore che a Bologna vorrà esserci, anche solo in panchina. Il rientro da titolare, invece, è previsto dopo la sosta il 6 febbraio contro il Venezia. Lo riporta oggi Il Mattino.