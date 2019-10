Non c'è solo il Real Madrid su Fabian Ruiz. Anche Manchester City e Barcellona sono pronte a bussare alla porta del Napoli per il talentuoso centrocampista spagnolo, al quale le Merengues sono pronte a offrire un ingaggio ben più alto rispetto a quello che percepisce dal club partenopeo (2,5 milioni a stagione).



Sotto contratto sino al 2023, il Napoli vuole blindare ulteriormente il calciatore: previsto un incontro con il suo procuratore dopo Natale, nel quale, come scrive il Corriere dello Sport, si parlerà di ingaggio, scadenza e clausola. Sì, perché il Napoli vorrebbe inserirne una da 120 milioni per cautelarsi. Ma il Real preme e insiste con l'entourage del calciatore ex Betis per non inserirla. La corsa a Fabian Ruiz è appena iniziata.