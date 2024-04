Napoli, flop Dendoncker e mistero Traorè: la scelta e le cifre dei riscatti

Non ci si potevano aspettare nomi incredibili vista la difficoltà di ciò che offre la sessione invernale, però De Laurentiis non è rimasto a guardare dopo una prima parte di stagione deludente e i risultati scadenti dagli acquisti estivi. Rinforzato soprattutto il centrocampo, o perlomeno era questo l'intento quando sono stati presiL'impatto non è stato proprio indimenticabile, ma chiaramente le colpe non sono esclusivamente dei calciatori. Entrambi sono arrivati in prestito con diritto di riscatto dalla Premier League e in questi mesi i loro rendimenti avrebbero fatto capire la necessità di investire al termine della stagione.

è arrivato per volontà di Walter Mazzarri. Ma è come se non fosse mai arrivato perchécontro Lazio, Verona e Sassuolo, ma non è mai stato preso in considerazione soprattutto sotto la guida Calzona. Un innesto che non ha portato nulla, lasciando fuori dalla lista Serie A uno comeche era già addentrato nel gruppo squadra e aveva prodotto anche qualche prestazione positiva. Ie il centrocampista belga farà rientro all'Aston Villa.

- Se Dendoncker non è rientrato nelle scelte di Mazzarri e Calzona,. All'inizio si attendeva di ritrovarlo al meglio sotto l'aspetto fisico, considerando ciò da cui era reduce, tra lo spazio ridottissimo in Premier e la malaria nei mesi scorsi. Condizione recuperata, ne ha avute di occasioni per mettersi in mostra ma fino ad oggiE su di lui il Napoli ha provato a puntarci sul serio, tanto da lasciare fuori Zielinski dalla lista Champions nel doppio impegno contro il Barcellona. Ora però Traorè potrebbe vedere meno il campo perché contano i risultati e le prestazioni. Cosa che sta iniziando a trovare proprio, che tra Atalanta e Monza ha mostrato nuovamente le sue qualità. Dunque,