È fatta per Michael Folorunsho in prestito secco al Verona. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il centrocampista lascerà il Napoli dopo il nulla osta di Rudi Garcia. Da giorni, Il Verona aveva già superato da l'Empoli per una motivazione tattica: il giocatore è una mezzala e l'Empoli giocherà col 4-2-3-1, modulo che non si addice alle caratteristiche del calciatore.