Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv: "Abbiamo fatto un percorso di innovazione in questi anni e siamo rimasti in questo solco. La maglia ha una percezione di qualità e con l'evocazione di un animale nobile e rispettato come la pantera. Pantera e serpente? La pantera è l'animale più rispettato e più potente della giungla. Il portiere ha bisogno di allungarsi in ogni partye della porta per difenderla al meglio ed il serpente ha questa capacità incredibile. Nell'innovazione stilistica che ci ha contraddistinto negli anni, passando dalla camuflage alla denim, abbiamo disegnato un percorso che ci identifica. Seconda e terza maglia? Oggi presenteremo la prima maglia e quelle dei portieri e nel mese di agosto presenteremo le altre due maglie. In questi giorni ci siamo confrontati con la Kappa per capire quando sarà il momento migliore per lanciare seconda e terza maglia. San Paolo? I lavori dovrebbero partire per le Universiadi che interesseranno la pista e l'impianto di illuminazione oltre che i sediolini. Preoccupa vedere questa incertezza. Siamo iscritti al campionato e alla Champions League allo stadio di Palermo. Dovremmo ottenere delle deroghe per i sediolini dalla UEFA e dalla Lega. Prima capiremo quale sarà il cronoprogramma dei sediolini e poi vedremo. Mi auguro che la stagione inizi al San Paolo. Abbiamo chiesto alla Lega di poter giocare la prima fuori casa per avere più tempo per lavorare. Faremo una riunione con le massime autorità della città al rientro da Dimaro".