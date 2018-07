Chiuso. Dallo sbarco di Carloil futuro di Joséè un rebus.L’insostituibile per eccellenza, il pretoriano del gruppo guidato da. rischia di scivolare indietro nelle rinnovate gerarchie offensive dei partenopei.Il Napoli è in ritiro a Dimaro-Folgarida da poco più di una settimana. Triangolari e partitelle testimoniano già una costruzione di gioco diversa. Lo spartito glorificato dall’orchestra guidata danon del tutto dimenticato, ma modificato in piccoli ma significativi punti. Se il palleggio rimane la linea guida, l’attacco ha subito sostanziali cambiamenti.Nel merito:Il tutto in attesa di, che si aggregheranno al gruppo dopo le vacanza post Mondiali.Per una porta che si chiude, una che si riapre. Ilci pensa da un po’ di tempo.Con il subentro di Elliott potrebbe riacquisire quella stabilità finanziaria necessaria alla chiusura dell’affare. Certo, ci sono sempre i paletti del Financial Fair Play da rispettare, ma non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile.