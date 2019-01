Sembra proprio aver stregato tutti, Pablo Fornals, giovane talento del Villareal, finito ormai nei radar di tanti top club europei. Su tutti, il Napoli di Carlo Ancelotti avrebbe intenzione di portarlo in azzurro quanto prima, tanto che qualcuno vociferava di un arrivo già durante questa sessione di mercato, e invece ci sarà da aspettare. Come raccolto dai colleghi di Calcionapoli24, infatti, ci sarebbe stata una frenata importante del Napoli nei confronti del giocatore, con gli azzurri che continuano a non farsi sentire con il Villareal. D'altronde, la volontà del club spagnolo è chiara: senza i 33 milioni di euro della clausola rescissoria, Fornals non lascerà i submarinos. La trattativa, però, sarebbe tutt'altro che saltata: una sorta di pausa fisiologica, dovuta anche per il prossimo terminare del calciomercato invernale, che rinvierebbe l'operazione tra Napoli e Villareal a giugno, così da consentire agli spagnoli di individuare un sostituo adatto per il giocatore tanto ammirato da Carlo Ancelotti.