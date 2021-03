Tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso è in atto una tregua armata per provare a portare comunque il Napoli in Champions League. Secondo Repubblica, tuttavia, il rapporto fra i due è compromesso e non sarà recuperato al punto che è già certa la volontà del patron di ripartire con un nuovo allenatore all'inizio della prossima stagione.