Il Napoli è ancora in cerca di un portiere per la prossima stagione. Dopo aver lasciato da parte l'affare Rui Patricio, la società potrebbe accantonare l'idea anche di Leno. Come riportato da Alfredo Pedullà, per il Napoli avanza la candidatura di Sirigu. Ci sono stati dei contatti concreti nelle ultime ore. L'accordo per Leno c'è, ma non con il Bayer Leverkusen che chiede il pagamento dell'intera clausola rescissoria (28 milioni). Ancelotti, intanto, ha già detto sì per Sirigu, i due hanno lavorato insieme al Paris Saint-Germain. Ci sono stati contatti proficui, il portiere ha ancora un altro anno con il Torino, ma sa benissimo che il Napoli sarebbe una grande occasione, quasi irripetibile.