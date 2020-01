Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, stallo per Tsimikas dell'Olympiacos, terzino sinistro più volte accostato al Napoli. Il club greco ha fatto sapere alla dirigenza partenopea di esser pronta a vendere Daniel Podence a Wolverhampton per 30 milioni, con trattative sempre più serrate.



BLINDATO - Se dovesse esser chiusa questa operazione, l'Olympiakos sta virando sulla decisione di blindare Tsimikas, altro gioiello della rosa, serrando, in tal senso, le porte al Napoli: gli ellenici non vogliono indebolire troppo la rosa.