Secondo movimento in entrata per quanto riguarda il mercato invernale del Napoli. Dopo Bereszynski, infatti, ecco arrivare anche Gollini dalla Fiorentina. L'estremo difensore fa parte della trattativa che vede partire Sirigu direzione Firenze, si tratta dunque di uno scambio di prestiti. Prestito con diritto di riscatto per Gollini che se il Napoli confermerà a fine stagione dovrà versare 6-7 milioni di euro all'Atalanta (proprietaria del cartellino).



VISITE MEDICHE - La fumata bianca c'è stata, Gollini è arrivato già a Napoli e sta svolgendo le visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, a pochi passi dal centro sportivo dove questa mattina si è allenata la squadra. Nel pomeriggio si godrà la città e domani si potrà unire ai compagni per il primo allenamento in azzurro. Prima, chiaramente, c'è bisogno dell'ufficialità, della firma sul contratto, attesa a breve.