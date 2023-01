Da capitano a primo tifoso,, ma di certo non dimentica le sue origini. Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione degli azzurri e del sogno scudetto: ecco le sue parole.. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale battere i bianconeri, figuriamoci così.. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché- "e il suo potenziale sta venendo fuori. Spalletti ne sta esaltando le caratteristiche uniche come l’atletismo nel gioco aereo e nella progressione, la coordinazione. Sono davvero felice per Victor,- "Se dovessi trovare una sorpresa, direi, assolutamente. Sta facendo cose pazzesche. Devo essere onesto,. È un altro motivo per essere grati all’allenatore".- "Non sarò io a sbilanciarmi,. Ma, li seguo da lontano e".- "Come sto qui?, non c’è la ricerca ossessiva della vittoria:, in ogni caso, e i tifosi ci fanno sentire apprezzati. Sono molto più, ma ho preferito trasferirmi in Canada, anche se non la ritengo una scelta drastica. Sto continuando a fare il lavoro che amo come quando ero bambino.e questo mi riempie d’orgoglio, sia il club che la Lega hanno progetti molto importanti per me. Se ripenso da dove sono partito, mi sento davvero soddisfatto'.