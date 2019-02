Marek Hamsik non ha preso bene lo stop nella trattativa tra Napoli e Dalian Yifang per la sua cessione. Secondo Il Mattino, il centrocampista slovacco è furioso, mentre il suo agente proverà a ricomporre la situazione e ad arrivare alla fumata bianca entro il 28 febbraio, giorno della chiusura del calciomercato in Cina.