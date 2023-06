Brutta esperienza per Piotr Zielinski che ha subito un furto nella sua abitazione a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli. Il centrocampista polacco non era presente in casa perché lui e la sua famiglia si trovavano in vacanza in Sardegna. Dalle prime ricostruzioni sono stati portati via soldi, gioielli e maglie da collezione. Rubata anche l'auto, una Mercedes, che è stata rintracciata e poi ritrovata dai carabinieri una ventina di chilometri più lontana, nel comune di Aversa grazie alla scatola nera.