"Non abbiamo debiti, quindi non abbiamo bisogno di fare delle cessioni. Osimhen non è in vendita". Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è stato chiaro nell'intervista rilasciata alla Bild qualche giorno fa. Così ecco che adesso prepara la mossa per blindare il centravanti nigeriano.



Osimhen è legato al Napoli fino al 2025 con 4,5 milioni di ingaggio. De Laurentiis è pronto a modificare il contratto, tra durata, termini economici e bonus. Aiutato anche dal decreto crescita, si prepara a lanciare la sua proposta. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.