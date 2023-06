Victor Osimhen è l'uomo più chiacchierato per quanto riguarda il mercato del Napoli. Servirà un'offerta clamorosa per far barcollare il club, ma per il momento De Laurentiis sembra andare verso un'altra direzione. Stando a quanto riporta il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, il presidente azzurro si è mosso in prima persona per provare a prolungare il contratto di Osimhen.