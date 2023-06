ed è pronto per tuffarsi appieno nella sua nuova avventura in azzurro. Raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti non sarà facile, ma il tecnico francese ha entusiasmo da vendere: "Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei campioni d'Italia".- A Roma da qualche giorno, venerdì Garcia ha festeggiato il compleanno della compagna Francesca Brienza.Inizia ufficialmente l'esperienza di Rudi Garcia a Napoli. L'incontro con De Laurentiis, dopo quello nella capitale qualche giorno fa. Un pranzo insieme, quattro chiacchiere e poi si va all'appuntamento più importante,che avrà luogo presso la suggestiva location del Salone delle Feste del Museo di Capodimonte a Napoli.- Il contratto di Garcia prevede un ingaggio da(con opzione per il terzo a favore del Napoli)legati ai risultati.dato che il Napoli scenderà in campo per difendere il titolo di campione d'Italia. In più c'è la volontà dicoppa che De Laurentiis ha dichiarato di voler vincere. Qualche passo importante nella massima competizione europea l'ha fatto Garcia: finale di Europa League nel 2019 con il Marsiglia. Nel 2021 gran percorso in Champions con il Lione eliminando la Juve agli ottavi e il Manchester City di Guardiola ai quarti, fermandosi solo in semifinale contro il Bayern che avrebbe poi vinto.- 4-3-3 o 4-2-3-1 che sia, Garcia dovrà provare a dare continuità al giocattolo perfetto di Spalletti. Magari con qualche innesto.Il sostituto di Kim andrà poi trovato eè tra i primi nomi per la difesa. Non c'è solo lui, ma il Napoli segue un po' di difensori: da, passando perA centrocampo uscirà(di rientro al Tottenham), e con ogni probabilità. In più c'è da chiarire la situazione, che tra due settimane inizierà la sua stagione in scadenza. Come sostituti piaccionosu tutti. In attacco c'è una certezza, ovvero Kvaratskhelia, mentre èe si farà il possibile per trattenerlo. A meno che il calciatore non chieda di essere ceduto e di fronte a un'offerta da 130-140 milioni che il Napoli andrebbe a chiedere. Sull'out di destra, invece,Come Zielinski, il suo contratto scadrà nel 2024.esterno mancino classe '99 del Lille. È iniziata l'era di Rudi Garcia. Mercato, programmazioni, ritiri, c'è tanto da fare. Oggi però il primo passo, la presentazione al pubblico napoletano.