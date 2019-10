A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli:

“L’avventura con la Primavera in Youth League? Potevamo segnare anche con la prima squadra, viste le occasioni avute. Ci rifaremo domenica con il Torino. Cosa è successo nelle ultime partite? Non c’è un perché, ci sono momenti belli e meno belli in cui si può avere più sfortuna del solito. Torino-Napoli? La squadra arriva bene, è motivata e siamo pronti. Loro vengono da un ko, davanti ai loro tifosi non vorranno fare brutta figura. Inter-Juventus potrà dare indicazioni al campionato? Non so, siamo solo all’inizio: sicuramente sarà una bella partita, ovvio. I giovani in Italia? Ancelotti è l’allenatore migliore per i giovani, sa quando metterti in campo. Con i suoi consigli si può migliorare tatticamente e caratterialmente. Con lui ho un rapporto molto buono. Giocare a Torino? Non vedo l’ora di giocare (irrompe Insigne dicendo: ’s’è schiattat o pallon!’). Il rapporto con Lorenzo? Bellissimo, è un ragazzo sereno e straordinario.

Con chi ho legato di più? Con i veterani come Lorenzo e anche José Callejon.

Cosa rubo a loro due e ad altri? Il loro essere professionisti, vengono un’ora prima dell’allenamento e provo a trarre il meglio. Una posizione preferita in campo? Se potessi scegliere, direi centrocampo perché si toccano più palloni e mi piace essere al centro della manovra.

Idolo calcistico? Scelgo di fare il calciatore dopo aver visto Paul Pogba, magari un giorno ci giocherò contro”