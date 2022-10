Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli ex Cremonese, ha parlato a Dazn:



"Ogni partita vogliamo fare bene. Il ritorno a Cremona è emozionante, in un campo dove ho vinto lo scorso campionato, dopo tre anni bellissimi. Scelta di restare? Sto crescendo tanto e sono rimasto qui per crescere sempre più con un club forte e giocatori forti. Sono sempre disponibile e arriverà la mia occasione"