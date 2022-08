Sono quasi due anni che Maradona non c’è più. La sua morte ha chiaramente toccato il cuore di tutto il mondo, sportivo e non. A Napoli è nato un luogo che è diventato un vero punto di ritrovo per omaggiare il grande Diego, con il murales a lui dedicato e tante maglie e sciarpe in sua memoria.



GALLIANI PER MARADONA - Tanti rappresentati di club italiani e internazionali hanno fatto visita al famoso murales presente ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Oggi è stato il turno di Adriano Galliani, ad del Monza. Il club lombardo oggi alle 18:30 sara impegnato contro il Napoli a Fuorigrotta e proprio Galliani, appena arrivato in città, si è diretto al murales: “Non si poteva non rendere onore al grande Diego”. Poi una battuta con un tifoso: “Grande squadra il Monza? Non esageriamo (ride, ndr), siamo una neopromossa”.

ICARDI NEL MIRINO - Oggi la testa del Monza è tutta sul campo, c’è il Napoli da affrontare. Da domani si (ri)penserà al mercato. Il filo conduttore è quell'aria argentina che oggi si respira con Maradona e nei prossimi giorni potrebbe portare a fare un tentativo per Mauro Icardi: l'ingaggio al Psg è di 10 milioni di euro, se dovesse iniziare una trattativa vera e propria servirà l'apertura dei francese e a un prestito a e pagare parte dello stipendio. Affare complicato, ma il Monza non si pone limiti.