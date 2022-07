Lui che lo prese tredici anni fa quando, appena quattordicenne, arrivava nel settore giovanile del Milan dalla Triestina. Lo ha detto l'attuale ad del Monza, apertamente, senza filtri, senza strategie e pretattiche. La volontà da parte del calciatore di rimettersi in gioco e di Galliani di riabbracciarlo potrebbero risultare decisivi. C'è da convincere, chiaramente, il Napoli che non regalerà Petagna, costato quasi 20 milioni (tra parte fissa e bonus) nell'estate del 2020. È previsto un incontro tra le due società per trovare quanto prima l'intesa. La distanza non è tantissima, conDettagli da limare sulla formula e sulle cifre maArrivato nell'estate 2020 dalla Spal, ha trovato pochissimo spazio con la maglia del Napoli, soprattutto per la presenza di Osimhen. Reduce da un'ottima annata con il club di Ferrara, nel suo primo anno sotto la guida Gattuso in azzurro ha collezionato 36 presenze e 5 gol e 3 assist, di cui 12 da titolare. Quest'anno non è andata tanto meglio, in 32 gare disputate (8 volte dall'inizio) sono 4 i gol realizzati e 5 gli assist. Ora è tempo di una nuova avventura, c'è bisogno di un rilancio in una squadra che abbia bisogno della sua fisicità e possa dargli fiducia puntandoci senza avere fretta di ottenere i risultati immediati.- Per un attaccante che esce ce n'è un altro che entra. Al posto di Petagna servirà chiaramente un vice Osimhen.Il Cholito lascerebbe il Verona per una cifra vicina aiUn reinvestimento dell'incasso, in pratica. Simeone nei ricordi dei tifosi del Napoli rappresenta una ferita ancora aperta, quando nel 2018 con la maglia della Fiorentina mise a segno la tripletta che significò addio lotta scudetto per gli azzurri. Avercelo come risorsa sarebbe molto importante e le sue qualità si sposerebbero perfettamente con il gioco di Spalletti: sarebbe l'alternativa ideale a Victor Osimhen nell'attacco alla profondità e nel gioco rapido del NapoliL'inizio del campionato si avvicina e Simeone tra 26 giorni potrebbe scendere in campo con la maglia azzurra affrontando proprio il Verona all'esordio.