Per il dopo Spalletti il nome in cima alla lista di De Laurentiis è quello di Christophe Galtier, pronto a salutare dopo una stagione sulla panchina del PSG. Il suo avvocato, Olivier Martin, ha chiarito la situazione contrattuale, come riportato da L'Equipe: "Stiamo procedendo passo dopo passo, la priorità è concludere il rapporto col PSG. Non è ancora fatto. Poi vedremo il mio assistito cosa vorrà fare. Di sicuro è molto richiesto e questo è normale".