Tra Rudi Garcia e il Napoli è sceso il grande gelo. Il summit di ieri non ha portato ancora all’esonero immediato ma, di fatto,Al prossimo passo falso il club azzurro cambierà la guida tecnica per cercare di arrestare una emorragia fin troppo evidente e cristallizzata anche inche ha già protestato in maniera plateale rispetto alle scelte tecniche del proprio allenatore. Principalmente è questo il punto che sta portando De Laurentiis alla valutazione di soluzioni alternative per l’immediato.Sono giorni, ore, di grande riflessione per il Napoli che in estate ha, probabilmente, peccato di presunzione e ora sta valutando come e dove intervenire. E De Laurentiis valuta pro e contro rispetto a un avvicendamento in panchina anche da un punto di vista economico perché se da un lato è veronel corrispondere solo l’attuale anno di contratto all’ex Roma da 2,8 milioni rispetto ai 3 anni di contratto previsti. Una opportunità interessante porta alla candidatura di Tudor: l’ex Marsiglia sogna la panchina della Juve ma sul treno azzurro salirebbe senza preclusioni.Tudor è certamente un profilo sul quale il Napoli sta facendo dei ragionamenti concreti ma il sogno di De Laurentiis è un altro: Antonio Conte. Il tecnico salentino è carico come una molla e vorrebbe tornare in pista il prima possibile.che possano portare a un accordo. Ecco perché Conte al Napoli è una pista da seguire con grande attenzione…